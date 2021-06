Tautavel Domaine Fontanel Pyrénées-Orientales, Tautavel Dégustation-vente de vins Domaine Fontanel Tautavel Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Tautavel

Dégustation-vente de vins Domaine Fontanel, 18 juin 2021-18 juin 2021, Tautavel. Dégustation-vente de vins

du vendredi 18 juin au dimanche 20 juin à Domaine Fontanel

Vous êtes les bienvenus à la cave pour découvrir nos vins et les terroirs de Tautavel, Maury et Rivesaltes: vins rouges, blanc, rosé et vins doux naturels.

Accès libre

Découverte des vins du Roussillon par une dégustation commentée Domaine Fontanel 25 avenue Jean Jaurès 66720 Tautavel Tautavel Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T15:00:00 2021-06-18T18:00:00;2021-06-19T11:00:00 2021-06-19T18:00:00;2021-06-20T11:00:00 2021-06-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales, Tautavel Étiquettes évènement : Autres Lieu Domaine Fontanel Adresse 25 avenue Jean Jaurès 66720 Tautavel Ville Tautavel lieuville Domaine Fontanel Tautavel