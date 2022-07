Dégustation Théâtrale au château de Perron Madiran Madiran Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Madiran Pièce de théâtre écrite par Ben Borden, mise en scène de Solène Cornu.

Suivie d’une dégustation des vins du château de Perron

Prix : 20€ Synopsis:

Ben Borden est le petit-fils d’un joueur invétéré de Las Vegas qui, au temps de la prohibition, fut tantôt banni des casinos, tantôt allié à l’une des plus grande figure de la pègre. Au travers de cette histoire, il nous raconte avec poésie, magie et dérision, les bases de la manipulation mentale… RÉSERVATION

06 86 52 27 06 – reservation@chateaudeperron.fr reservation@chateaudeperron.fr +33 6 86 52 27 06 Château de Perron 10 route de Perron Madiran

