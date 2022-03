Dégustation Suavignon Hour Tours, 10 mars 2022, Tours.

Dégustation Suavignon Hour Tours

2022-03-10 18:00:00 – 2022-03-10 19:00:00

Tours Indre-et-Loire

Des étudiants de l’IUT de Tours vous invitent à venir découvrir le Sauvignon, et à déguster des vins de la région et du monde. Profitez d’un moment de détente et de plaisir dans un cadre insolite en savourant des produits de qualité.

arthurmussard3@gmail.com +33 6 58 62 63 41 https://iehca.eu/fr/

Tours Val de Loire Tourisme

Tours

