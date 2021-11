Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Dégustation spiritueux Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dégustation spiritueux Saint-Cast-le-Guildo, 26 novembre 2021, Saint-Cast-le-Guildo. Dégustation spiritueux La Cave chez Louis 22 Rue Châteaubriand Saint-Cast-le-Guildo

2021-11-26 16:30:00 – 2021-11-26 19:30:00 La Cave chez Louis 22 Rue Châteaubriand

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Dégustation d’une sélection des whiskies, rhums, gins, cognacs…

Avec la présence de Virginie Le Tallec – ambassadrice à la Maison du Whisky

Protocole sanitaire respecté La Cave chez Louis 22 Rue Châteaubriand Saint-Cast-le-Guildo

Lieu Saint-Cast-le-Guildo Adresse La Cave chez Louis 22 Rue Châteaubriand Ville Saint-Cast-le-Guildo