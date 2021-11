Beaune Beaune Beaune, Côte-d'Or Dégustation spéciale Vente des Vins des Hospices de Beaune – Domaine Loubet-Dewailly Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Beaune Côte-d’Or Propriétaire-récoltant depuis cinq générations, le Domaine Loubet-Dewailly vous propose de voyager le long de la Côte de Beaune.

En plein cœur du centre historique de Beaune, entre Hospices et Collégiale Notre-Dame, venez découvrir les différentes déclinaisons du Pinot-Noir à travers nos prestigieuses appellations au sein de notre caveau. Nous vous proposons deux types de dégustations commentées par les vignerons de la maison : – Découverte du Pinot Noir :

Bourgogne Rouge – 2018

Maranges – Côte de Beaune – 2019

Beaune 1er Cru Les Epenottes – 2018

Pommard 1er cru Les Rugiens Bas 2017 – Prestige :

Bourgogne Rouge – 2018

Beaune 1er Cru Les Epenottes – 2018

Volnay 1er Cru Clos des Chênes – 2018

Pommard 1er Cru Les Grands Epenots – 2018

