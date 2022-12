Dégustation Spéciale Saint-Vincent au Domaine Besancenot Beaune Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Dégustation Spéciale Saint-Vincent au Domaine Besancenot
78 Faubourg Saint-Nicolas Domaine Besancenot Beaune Côte-d'Or
2023-01-28

2023-01-28 – 2023-01-28

Domaine Besancenot 78 Faubourg Saint-Nicolas

Beaune

EUR 20 Dégustation spéciale pour la Saint Vincent

Au Domaine Besancenot, dégustation de 5 Beaune 1er cru avec un sac de gougères par personne et un verre de dégustation gravé offert.

Vins à déguster :

Beaune cent vignes 1er cru 2020

Beaune Toussaint 1er cru 2019

Beaune Theurons 1er cru 2018

Beaune ecu 1er cru 2017

Beaune Bressandes 1er cru 2016 contact@domaine-besancenot.fr +33 3 80 22 18 76 https://www.domaine-besancenot.fr/ Domaine Besancenot 78 Faubourg Saint-Nicolas Beaune

