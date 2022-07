Dégustation spéciale « mâchon bourguignon » Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Dégustation spéciale « mâchon bourguignon »

5 Rue Grenier à Sel Beaune Côte-d'Or

2022-08-04

Côte-d’Or EUR 70 70 Durée

1h30 À propos

Dégustez les merveilles du terroir bourguignon, accompagnés des vins emblématiques du domaine (5 vins). Gougères, escargots, fromage, jambon persillé et pâté en croûte : la gastronomie bourguignonne n’aura plus de secret pour vous ! Précisions

18 ans minimum requis pour la dégustation.

Ces produits ne pourront pas être substitués à d’autres dans le cadre d’allergies.

