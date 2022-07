DÉGUSTATION SOLEIL COUCHANT AU PIC ST LOUP Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Gély-du-Fesc

DÉGUSTATION SOLEIL COUCHANT AU PIC ST LOUP Saint-Gély-du-Fesc, 15 juillet 2022, Saint-Gély-du-Fesc. DÉGUSTATION SOLEIL COUCHANT AU PIC ST LOUP

Saint-Gély-du-Fesc Hérault

2022-07-15 19:00:00 – 2022-07-15 22:00:00 Saint-Gély-du-Fesc

Hérault Saint-Gély-du-Fesc Pour quelques heures, en fin de journée, dans une ambiance cocooning, venez partager avec nous, les cuvées d’un domaine emblématique du Pic St Loup. : Le Chemin des Rêves Au pied des pins, assis confortablement, face aux vignes qui s’étendent à vos pieds, dans la sérénité du paysage environnant, vous serez à l’aise. Vous profiterez pleinement de ce moment hors du temps.

Vous dégusterez différentes cuvées: 4 en blanc, rosé et rouge, au cours de cet échange.

Un joli grignotage sera proposé, fait de tapas de produits locaux, ultra locaux. L’art de déguster et les vins du cru, n’auront plus de secrets pour vous. Privilégiez le mail: lespepitesdenoelle@gmail.com ou

le 06 51 25 70 74 La réservation: obligatoire.

Tarifs adulte: 40 €/personne sur la base minimale de 6 pax.

Tarifs enfant: 5€/personne. Pour les enfants, en place des vins, je propose une dégustation de jus de fruits. Pour quelques heures, en fin de journée, dans une ambiance cocooning, venez partager avec nous, les cuvées d’un domaine emblématique du Pic St Loup. : Le Chemin des Rêves Au pied des pins, assis confortablement, face aux vignes qui s’étendent à vos pieds, dans la sérénité du paysage environnant, vous serez à l’aise. Vous profiterez pleinement de ce moment hors du temps.

Vous dégusterez différent Pour quelques heures, en fin de journée, dans une ambiance cocooning, venez partager avec nous, les cuvées d’un domaine emblématique du Pic St Loup. : Le Chemin des Rêves Au pied des pins, assis confortablement, face aux vignes qui s’étendent à vos pieds, dans la sérénité du paysage environnant, vous serez à l’aise. Vous profiterez pleinement de ce moment hors du temps.

Vous dégusterez différentes cuvées: 4 en blanc, rosé et rouge, au cours de cet échange.

Un joli grignotage sera proposé, fait de tapas de produits locaux, ultra locaux. L’art de déguster et les vins du cru, n’auront plus de secrets pour vous. Privilégiez le mail: lespepitesdenoelle@gmail.com ou

le 06 51 25 70 74 La réservation: obligatoire.

Tarifs adulte: 40 €/personne sur la base minimale de 6 pax.

Tarifs enfant: 5€/personne. Pour les enfants, en place des vins, je propose une dégustation de jus de fruits. Noelle Bardou

Saint-Gély-du-Fesc

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Gély-du-Fesc Autres Lieu Saint-Gély-du-Fesc Adresse Saint-Gély-du-Fesc Hérault Ville Saint-Gély-du-Fesc lieuville Saint-Gély-du-Fesc Departement Hérault

Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gely-du-fesc/

DÉGUSTATION SOLEIL COUCHANT AU PIC ST LOUP Saint-Gély-du-Fesc 2022-07-15 was last modified: by DÉGUSTATION SOLEIL COUCHANT AU PIC ST LOUP Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc 15 juillet 2022 Saint-Gély-du-Fesc, Hérault

Saint-Gély-du-Fesc Hérault