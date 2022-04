degustation scea marzolf sebastien Gueberschwihr Catégories d’évènement: Gueberschwihr

Haut-Rhin

degustation scea marzolf sebastien, 14 avril 2022, Gueberschwihr. degustation

du jeudi 14 avril au samedi 16 avril à scea marzolf sebastien

tout au long de l’année vous pouvez nous rendre visite en faisant une petite dégustation et en visitant notre cave, avec les explications de notre métier, vous vous mariez ? vous avez une fete de prévue, pensez à nos étiquettes personnalisées pour les bouteilles ! venez deguster nos différents crus et faire une petite visite de notre cave scea marzolf sebastien 68420 gueberschwihr, 9 rue de rouffach Gueberschwihr Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T16:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T12:30:00 2022-04-15T16:00:00;2022-04-15T16:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T10:30:00 2022-04-16T16:00:00;2022-04-16T16:00:00 2022-04-16T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gueberschwihr, Haut-Rhin Autres Lieu scea marzolf sebastien Adresse 68420 gueberschwihr, 9 rue de rouffach Ville Gueberschwihr lieuville scea marzolf sebastien Gueberschwihr Departement Haut-Rhin

scea marzolf sebastien Gueberschwihr Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gueberschwihr/

degustation scea marzolf sebastien 2022-04-14 was last modified: by degustation scea marzolf sebastien scea marzolf sebastien 14 avril 2022 Gueberschwihr scea marzolf sebastien Gueberschwihr

Gueberschwihr Haut-Rhin