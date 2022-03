Dégustation RAGNAR Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Dégustation RAGNAR Fécamp, 9 avril 2022, Fécamp. Dégustation RAGNAR Cave Ludivigne 10 Place du Carreau Fécamp

2022-04-09 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-09 13:00:00 13:00:00 Cave Ludivigne 10 Place du Carreau

Fécamp Seine-Maritime Ca va mousser le 9 Avril à la Cave ! La Brasserie RAGNAR débarque à Fécamp ! Dégustation OUVERTE A TOUS ET GRATUITE en présence des brasseurs de 10h à 13h ! Samedi 9 Avril de 10h à 13h

Cave Ludivigne : 10 Place du Carreau – 76400 FÉCAMP

GRATUIT

