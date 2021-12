Ormes Maison de la polyculture Loiret, Ormes Dégustation oenologique Maison de la polyculture Ormes Catégories d’évènement: Loiret

Dégustation oenologique Maison de la polyculture, 27 janvier 2022, Ormes. Dégustation oenologique

Maison de la polyculture, le jeudi 27 janvier 2022 à 18:30

Animé par Laurent Rabier Places limitées

Gratuit et réservation obligatoire

« Quels vins pour accompagner les plats nordiques » Maison de la polyculture 19 Rue des Chabasses – Ormes Ormes Loiret

2022-01-27T18:30:00 2022-01-27T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Ormes Autres Lieu Maison de la polyculture Adresse 19 Rue des Chabasses - Ormes Ville Ormes lieuville Maison de la polyculture Ormes