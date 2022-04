Dégustation oenologique de Poiré

Dégustation oenologique de Poiré, 22 août 2022, . Dégustation oenologique de Poiré

2022-08-22 – 2022-08-22 Le Musée du Poiré vous invite à venir découvrir l’appelation d’origine protégée, Poiré Domfront. Au cours de cet atelier, vous serez amené à déguster différents lots, dans les mêmes conditions que lors des dégustations menées par les professionnels…. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville