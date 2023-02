Dégustation Millésime 2022 Cuverie Maison Louis Jadot Beaune Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

2023-10-07 18:00:00 – 2023-10-07 19:00:00

Côte-dOr Beaune Venez découvrir notre cuverie et nos caves ainsi que le millésime en cours d’élevage. visit@louisjadot.com +33 3 80 26 31 98 Cuverie Maison Louis Jadot 62 Route de Savigny Beaune

