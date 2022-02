Dégustation les yeux bandés, Avec Les Délices de l’ogresse, MIR et Fromaville Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dégustation les yeux bandés, Avec Les Délices de l’ogresse, MIR et Fromaville Paris Expo Porte de Versailles, 27 février 2022, Paris. Dégustation les yeux bandés, Avec Les Délices de l’ogresse, MIR et Fromaville

Paris Expo Porte de Versailles, le dimanche 27 février à 14:00 Entrée libre

Fromage, confitures, chutneys et bière… Vous allez être surpris de toutes ces saveurs ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dégustation les yeux bandés, Avec Les Délices de l’ogresse, MIR et Fromaville Paris Expo Porte de Versailles 2022-02-27 was last modified: by Dégustation les yeux bandés, Avec Les Délices de l’ogresse, MIR et Fromaville Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 27 février 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris