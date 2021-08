Villié-Morgon Villié-Morgon Rhône, Villié-Morgon Dégustation « les vins insolites du Beaujolais » Villié-Morgon Villié-Morgon Catégories d’évènement: Rhône

Villié-Morgon

Dégustation « les vins insolites du Beaujolais » Villié-Morgon, 21 août 2021, Villié-Morgon. Dégustation « les vins insolites du Beaujolais » 2021-08-21 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-21 18:00:00 18:00:00 Cave La Robe Rouge 1910 Route de Belleville

Villié-Morgon Rhône Villié-Morgon Dégustation de plusieurs cuvées « insolites » en Beaujolais : « Elle & Lui » – Domaine des Nugues, Viognier – Domaine Fellot et le St Amour – Domaine des Pins. lacave.laroberouge@gmail.com +33 7 49 42 73 57 https://www.la-robe-rouge.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villié-Morgon Autres Lieu Villié-Morgon Adresse Cave La Robe Rouge 1910 Route de Belleville Ville Villié-Morgon lieuville 46.14522#4.70196