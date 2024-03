Dégustation Le Coq toqué Maison des Métiers d’Art Douains, samedi 6 avril 2024.

Dégustation Le Coq toqué Maison des Métiers d’Art Douains Eure

Timothée & Jean-Marie, 2 amis d’origine normande ont décidé, il y a 6 ans, de se reconvertir et de développer une collection unique de cidres, jus, nectars et pétillants.

Ils ont récupéré un verger en friche au beau milieu de la Normandie qui aujourd’hui est constitué de 40 variétés de pommes de la filière biologique.

Ils collaborent avec des producteurs bio français afin d’offrir à leurs clients des produits de qualité. Le partage, la convivialité et l’engagement environnemental font parties de leurs valeurs essentielles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon

Douains 27120 Eure Normandie

