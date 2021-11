Clisson Clisson Clisson, Loire-Atlantique DEGUSTATION “IT’S PRIMEURS’DAY” A CLISSON Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Loire-Atlantique

DEGUSTATION "IT'S PRIMEURS'DAY" A CLISSON Clisson, 18 novembre 2021

2021-11-18 10:00:00 – 2021-11-18 21:00:00

Clisson Loire-Atlantique Clisson Loire-Atlantique Animation “It’s Primeur’s day” organisée par la Cave à Vin L’ Amphore vous fera découvrir le Beaujolais nouveau. C’est un rendez-vous annuel : le troisième jeudi de novembre célèbre l’arrivée du Beaujolais Nouveau ! Mais pas que… Venez découvrez la sélection jeudi à partir de 10h00 +33 2 28 21 55 75 http://www.cave-amphore.com/ Animation “It’s Primeur’s day” organisée par la Cave à Vin L’ Amphore vous fera découvrir le Beaujolais nouveau. Clisson

