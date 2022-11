DÉGUSTATION GRATUITE – DOMAINE MAS D’AGAMAS

2022-12-02 – 2022-12-02 Dégustation gratuite avec le domaine Mas d’agamas de Lagamas à partir de 18h30

Concert avec Dounia Arssi à partir de 20h30 Dégustation gratuite avec le domaine Mas d’agamas de Lagamas à partir de 18h30

Concert avec Dounia Arssi à partir de 20h30

