Dégustation gratuite de spiritueux français Gin, Vodka & Whisky. Martillac Martillac Catégories d’évènement: Gironde

Martillac

Dégustation gratuite de spiritueux français Gin, Vodka & Whisky. Martillac, 10 mars 2022, Martillac. Dégustation gratuite de spiritueux français Gin, Vodka & Whisky. Château Pape Clément 216 avenue du docteur nancel pénard Martillac

2022-03-10 – 2022-03-10 Château Pape Clément 216 avenue du docteur nancel pénard

Martillac Gironde Martillac La Boutique les Clés du Vin Bernard Magrez vous propose une animation dégustation gratuite de spiritueux français Gin, Vodka & Whisky de la Maison Mounicq jeudi 10 Mars 2022 à partir de 18h jusqu’à 19h.

L’élaboration de ces spiritueux s’inspire du savoir faire de la vinification. Venez découvrir l’art des spiritueux français par la découverte de la Maison Mounicq. La Boutique les Clés du Vin Bernard Magrez vous propose une animation dégustation gratuite de spiritueux français Gin, Vodka & Whisky de la Maison Mounicq jeudi 10 Mars 2022 à partir de 18h jusqu’à 19h.

L’élaboration de ces spiritueux s’inspire du savoir faire de la vinification. Venez découvrir l’art des spiritueux français par la découverte de la Maison Mounicq. La Boutique les Clés du Vin Bernard Magrez vous propose une animation dégustation gratuite de spiritueux français Gin, Vodka & Whisky de la Maison Mounicq jeudi 10 Mars 2022 à partir de 18h jusqu’à 19h.

L’élaboration de ces spiritueux s’inspire du savoir faire de la vinification. Venez découvrir l’art des spiritueux français par la découverte de la Maison Mounicq. Château-pape-clément

Château Pape Clément 216 avenue du docteur nancel pénard Martillac

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Martillac Autres Lieu Martillac Adresse Château Pape Clément 216 avenue du docteur nancel pénard Ville Martillac lieuville Château Pape Clément 216 avenue du docteur nancel pénard Martillac Departement Gironde

Martillac Martillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martillac/

Dégustation gratuite de spiritueux français Gin, Vodka & Whisky. Martillac 2022-03-10 was last modified: by Dégustation gratuite de spiritueux français Gin, Vodka & Whisky. Martillac Martillac 10 mars 2022 Gironde Martillac

Martillac Gironde