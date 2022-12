Dégustation Gratuite Château Trianon Saint Émilion Grand Cru Arcachon Arcachon OT Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde Arcachon A la Cave des Darons, Jeudi 15 décembre à partir de 17H00, nous avons le plaisir de vous inviter à la dégustation des vins du Château Trianon Saint Emilion Grand cru. Timothée Hébrard vous fera découvrir toute la gamme ainsi que les secrets d’élaboration des différentes cuvées. A la Cave des Darons, Jeudi 15 décembre à partir de 17H00, nous avons le plaisir de vous inviter à la dégustation des vins du Château Trianon Saint Emilion Grand cru. Timothée Hébrard vous fera découvrir toute la gamme ainsi que les secrets d’élaboration des différentes cuvées. +33 5 56 54 82 60 cave des darons

