Dégustation gourmande au Champagne Corinne Moutard Polisy Polisy Catégories d’évènement: Aube

Polisy

Dégustation gourmande au Champagne Corinne Moutard Polisy, 15 juillet 2022, Polisy. Dégustation gourmande au Champagne Corinne Moutard

Chemin du roulis Polisy Aube

2022-07-15 – 2022-07-13 Polisy

Aube Polisy 25 Eur champagnecorinnemoutard@wanadoo.fr +33 3 25 38 52 47 https://www.champagnecorinnemoutard.fr/?fbclid=IwAR02u5rK0V3ZOJwANrQQ4m40WZa1PnhmVwOVWLL7XYO-UhpBA9ezgdM4ot0 Polisy

dernière mise à jour : 2022-06-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Polisy Other Lieu Polisy Adresse Chemin du roulis Polisy Aube Ville Polisy lieuville Polisy Departement Aube

Polisy Polisy Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/polisy/

Dégustation gourmande au Champagne Corinne Moutard Polisy 2022-07-15 was last modified: by Dégustation gourmande au Champagne Corinne Moutard Polisy Polisy 15 juillet 2022 Chemin du roulis Polisy Aube

Polisy Aube