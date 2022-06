Dégustation et vente de vins locaux avec Le Van- Vins et Ateliers Nomades au Bar de la Gloriette

2022-07-02 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-02 Dégustation et vente de vins locaux avec Le Van- Vins et Ateliers Nomades

Cavistes indépendants, ils ont fait le choix d’une gamme de vins biologiques, biodynamiques ou issus de pratiques respectueuses de l’environnement, à la vigne et au chai.

Cavistes indépendants, ils ont fait le choix d'une gamme de vins biologiques, biodynamiques ou issus de pratiques respectueuses de l'environnement, à la vigne et au chai.

Possibilité de se restaurer sur place avec le Food Truck d'Isa d'inspirations canadiennes

Le Van

