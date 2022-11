Dégustation et vente à la ferme de viande de porc Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Cher Lignières Les fêtes approchant, faites le plein de porc bio en colis ou en détail. Elevés en plein air, en rotation de terre et disposant d’une grande superficie, les porcs de Rancho Pacheco sont une assurance sur la qualité ! Vente directe de porc bio directement du producteur au consommateur, c’est à Lignières!

Possibilité aussi de commander à l’avance. bioporcducentre@gmail.com +33 6 23 12 69 11 pixabay

