Nuit des musées Dégustation et contes gascons Musée du Paysan Gascon Samedi 14 mai, 20h30 Sur réservation uniquement, événement limité à 60 personnes, tarif adulte 7€, tarif moins de 18 ans 4€, gratuit pour les moins de 6 ans

Dès 20h30, venez déguster et partager le traditionnel pastis gascon ! Puis découvrez le Musée autrement accompagnés par les conteurs de l’association “Ostau Gascon”.

Embarquez pour un voyage à la découverte de la vie d’autrefois au travers de maisons et leurs parcs, d’ateliers d’artisans, d’espaces agricoles… Unique en Armagnac, le musée propose : une visite adaptée à tous les publics, individuels, en groupe, en famille, entre amis ; une immersion dans la vie gasconne d’antan ; des espaces de plein air équipés au sein d’un parc arboré. Bien plus qu’un lieu de souvenir et de visite, le musée organise des animations qui font revivre les traditions gasconnes, pour votre plus grand plaisir (programme détaillé sur le site internet). Le site est entièrement accessible au PMR.

parking lot On reservation only, event limited to 60 people, adult price 7€, price less than 18 years 4€, free for under 6 years Saturday 14 May, 20:30

Embark on a journey to discover the life of the past through houses and their parks, artisans’ workshops, agricultural spaces… Unique in Armagnac, the museum offers: a visit adapted to all audiences, individual, group, family, friends; an immersion in the Gascon life of yesteryear; outdoor spaces equipped within a wooded park. Much more than a place of remembrance and visit, the museum organizes animations that revive the Gascon traditions, for your pleasure (detailed program on the website). The site is fully accessible to the PMR. psychic impairment;hearing impairment

Solo con reserva previa, evento limitado a 60 personas, tarifa para adultos 7€, tarifa inferior a 18 años 4€, gratuito para menores de 6 años Sábado 14 mayo, 20:30

832-1 Route du musée 32240 Toujouse 32240 Toujouse Occitanie