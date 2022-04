Dégustation et contes gascons Musée du Paysan Gascon Toujouse Catégories d’évènement: Gers

Musée du Paysan Gascon, le samedi 14 mai à 20:30 Sur réservation uniquement, événement limité à 60 personnes, tarif adulte 7€, tarif moins de 18 ans 4€, gratuit pour les moins de 6 ans

Dès 20h30, venez déguster et partager le traditionnel pastis gascon ! Puis découvrez le Musée autrement accompagnés par les conteurs de l’association “Ostau Gascon”. Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée 32240 Toujouse Toujouse Gers

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:30:00

