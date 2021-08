Aurel Aurel Aurel, Drôme Dégustation et balades au Domaine des Muttes Aurel Aurel Catégories d’évènement: Aurel

Drôme

Dégustation et balades au Domaine des Muttes Aurel, 16 octobre 2021, Aurel.
Dégustation et balades au Domaine des Muttes
2021-10-16 – 2021-10-16
Domaine des Muttes
111 chemin des Muttes
Aurel
Drôme
Aurel

Le matin, lors d'un atelier dégustation, découvrez l'évolution organoleptique de la Clairette de Die aux différents stades de son élaboration. L'après-midi, balade dans les vignes et visite de cave. Ateliers pour enfants autour du raisin et de la vigne.
domainedesmuttes@hotmail.fr +33 4 75 21 71 81
dernière mise à jour : 2021-08-11

Détails
Catégories d'évènement: Aurel, Drôme
Lieu Aurel
Adresse Domaine des Muttes 111 chemin des Muttes
Ville Aurel