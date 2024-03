Dégustation et accord Vin et Chocolat Wine’Aixperience Domaine de vin Château Barbebelle Rognes, samedi 23 mars 2024.

Dégustation et accord Vin et Chocolat Wine’Aixperience Domaine de vin Château Barbebelle Rognes Bouches-du-Rhône

A l’occasion du Wine Aixperience et à l’approche de Pâques, le Château Barbebelle propose une dégustation accord Vins et Chocolats , en partenariat avec la Chocolaterie de Puyricard. L’occasion de découvrir les cuvées autrement !

A l’occasion du Wine Aixperience et à l’approche de Pâques, le Château Barbebelle propose une dégustation accord Vins et Chocolats , en partenariat avec la Chocolaterie de Puyricard. L’occasion de découvrir les cuvées autrement en les associant aux différents arômes du chocolat. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Domaine de vin Château Barbebelle Château Barbebelle, D 543

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur josephine.delcambre@barbebelle.com

L’événement Dégustation et accord Vin et Chocolat Wine’Aixperience Rognes a été mis à jour le 2024-03-06 par Office Municipal de Tourisme de Rognes