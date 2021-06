Pierreclos Pierreclos Pierreclos, Saône-et-Loire Dégustation en famille Pierreclos Pierreclos Catégories d’évènement: Pierreclos

Dégustation en famille 2021-07-01 10:00:00 – 2021-07-01 19:00:00 Château de Pierreclos 144 chemin du Château
Pierreclos Saône-et-Loire

Pierreclos Saône-et-Loire Pierreclos 5 5 EUR Nous vous accueillons au Château de Pierreclos pour une dégustation commentée, pensée pour toute la famille !

Pour les enfants, nous proposons la découverte de la dégustation à l’aveugle de jus, en autonomie , ainsi qu’un livret jeux.

contact@chateaudepierreclos.com

Pour les enfants, nous proposons la découverte de la dégustation à l’aveugle de jus, en autonomie , ainsi qu’un livret jeux.

En parallèle, nous proposons aux adultes une dégustation commentée des vins du domaine (en agriculture biologique et conversion), en nous attardant sur : le visuel, l'odeur et le goût.

