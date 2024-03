Dégustation du Nouveau Millésime Quartier Saint Joseph Rousset, samedi 23 mars 2024.

Un moment festif et convivial se déroulera sur le parvis de la cave, où dégustation et amuses bouches seront à l’honneur. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-23 14:00:00

Quartier Saint Joseph Cave de Rousset

Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur caveau@cavederousset.com

L’événement Dégustation du Nouveau Millésime Rousset a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme d’Aix en Provence