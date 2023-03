Dégustation du millésime 2022 Caves de Rauzan, 11 mars 2023, Rauzan Rauzan.

Rauzan 33420

2023-03-11 – 2023-03-11

Dégustation du millésime 2022 à Caves de Rauzan.

Dégustations blancs, rosés et rouge 2022.

Visite des chais à 10h30 et 15. Animations, jeux, nombreux lots à gagner. Entrée libre et gratuite.

Infos : 05.57.84.19.97

+33 5 57 84 19 97

