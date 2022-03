Dégustation du Millésime 2021 caves de RAUZAN et NERIGEAN Rauzan, 18 mars 2022, Rauzan.

Dégustation du Millésime 2021 caves de RAUZAN et NERIGEAN Rauzan

2022-03-18 – 2022-03-19

Rauzan Gironde Rauzan

Dégustation du Millésime 2021 : Au programme : découverte, festivité, dégustation et oenotourisme, alors à vos agenda !

A RAUZAN – Vendredi et Samedi – DÉGUSTATION des Blancs et Rosés 2021 de 10h00 à 18h00

VISITES DE LA CAVE à 10h30 et 15h00 sur réservation

EXPOSITION PHOTOS en partenariat avec le club photos de Créon

Vendredi – VERNISSAGE de l’exposition, de 18h00 à 20h00, ambiance lounge, dégustation et petits fours.

A NERIGEAN – Vendredi et Samedi – DÉGUSTATION des Blancs et Rosés 2021 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Samedi – BALADE VIGNERONNE sur réservation – départ 9h30

5 Km au coeur du vignoble accompagnés et animés par deux viticulteurs

+33 5 57 84 13 22

caves rauzan

Rauzan

dernière mise à jour : 2022-03-07 par