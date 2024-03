Dégustation d’huîtres Rennes – Rennes parc expo Bruz, jeudi 11 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T09:00:00+02:00 – 2024-04-11T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T09:00:00+02:00 – 2024-04-12T17:00:00+02:00

Nous vous proposons de deguster L’Ostrea Fidelis, notre Huître Creuse Bretonne, qui est enrichie par la biodiversité de la baie de Morlaix et de la rivière de Penzé pendant sa croissance, c’est une huître de caractère, avec une coquille ronde et robuste, une nacre aux reflets bleutés recouverte par un beau manteau, un large pied et une chair généreuse. Son bel aspect et ses saveurs de beurre et de noisette prononcées font de l’Ostrea Fidelis une très belle huître de dégustation .

Rennes – Rennes parc expo 35172 Bruz Bruz 35172 Ille-et-Vilaine Bretagne