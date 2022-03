Degustation d’huitres et vin blanc Lestiac-sur-Garonne Lestiac-sur-Garonne Catégories d’évènement: Gironde

Degustation d’huitres et vin blanc Lestiac-sur-Garonne, 20 mars 2022, Lestiac-sur-Garonne. Degustation d’huitres et vin blanc Lestiac-sur-Garonne

2022-03-20 – 2022-03-20

Lestiac-sur-Garonne Gironde Lestiac-sur-Garonne Les Rendez-vous du Carrelet à partager !

Venez partager un moment de convivialité sur LA cabane typique du pêcheur en bord de Garonne : le carrelet.

