Dégustation d’huîtres et de vins blancs natures Poiscaille x Les Grappes Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dégustation d’huîtres et de vins blancs natures Poiscaille x Les Grappes Paris Expo Porte de Versailles, 6 mars 2022, Paris. Dégustation d’huîtres et de vins blancs natures Poiscaille x Les Grappes

Paris Expo Porte de Versailles, le dimanche 6 mars à 12:45

Dégustation des huîtres des différents ostréiculteurs traditionnels approvisionnant les Casiers de la mer Poiscaille : huîtres de Camargue, huîtres de la Ria d’Étel, huîtres Marennes, huîtres d’Arcachon, huîtres de Paimpol ou encore de l’étang de Thau. Chaque zone a ses méthodes de production et ses goûts différents : l’occasion de déterminer son merroir favori ! Vous êtes plus amateur d’iode, de douceur, l’occasion d’identifier celle qui fait votre bonheur ! Un peu comme les cépages finalement les huîtres comme les vins natures ont des goûts propres. Les Grappes proposeront des accords huîtres/vin nature. À vous de sélectionner le petit vin qui se marie le mieux avec l’huître de Thau ou d’Arcachon. 2 sessions d’une heure au choix : dimanche 6 mars de 11h45 à 13h dimanche 6 mars de 12h45 à 14h

Entrée gratuite sur inscription

Terre et mer, les circuits courts ont la « côte » ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T12:45:00 2022-03-06T14:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dégustation d’huîtres et de vins blancs natures Poiscaille x Les Grappes Paris Expo Porte de Versailles 2022-03-06 was last modified: by Dégustation d’huîtres et de vins blancs natures Poiscaille x Les Grappes Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 6 mars 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris