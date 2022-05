DEGUSTATION D’HUITRES AUX ORPELLIERES

2022-06-05 11:30:00 – 2022-06-05 14:00:00 A l’heure du déjeuner, on vous donne rendez-vous à la Maison de Orpellières pour déguster les huîtres.

Venez donc découvrir les produits proposés par notre partenaire La Cabane à Huîtres (vente à l’assiette).

Vous pouvez accompagner votre dégustation des vins du Coin Gourmand (vente au verre – 2€/le verre, ou à la bouteille).

