Dégustation d’herbes folles du potager, 25 juin 2022, .

Dégustation d’herbes folles du potager

2022-06-25 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-25 12:30:00 12:30:00

Les mauvaises herbes sont-elles si mauvaises ? Un peu envahissantes

et tenaces, elles ont triste réputation. Pourtant, beaucoup présentent des

qualités nutritives et gustatives. Prenez le temps de les reconnaître avant

de… les déguster.

Kalika Loire, traiteur en Touraine, vous présentera une sélection de plantes

sauvages et adventices du potager, avant de vous les faire goûter dans

quelques-unes de ses bouchées.

Inscription obligatoire sur www.iehca.eu

Kalika Loire, traiteur

(c)Kalika 1

