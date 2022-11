Dégustation d’Exception Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Cte-d’Or EUR 250 1350 L’Hôtel Le Cep – Beaune***** et le Caveau Saint-Félix vous donnent rendez-vous du 18 au 20 novembre pour des dégustations d’exception ! :

Hommage aux Hospices de Beaune issus des Ventes aux Enchères des 40 dernières années…

La Bourgogne en 24 Carats Blancs

Verticale Rouge sur le millésime 2017…

Dégustation de Grands Crus Rarissimes et Exclusif oenotourism@hotel-cep-beaune.com +33 3 80 22 35 48 https://caveau-saint-felix.com/ Beaune

