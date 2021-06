Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Landes, Moliets-et-Maa Dégustation des vins du Tursan à l’Aire du Temps Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

Moliets-et-Maa

Dégustation des vins du Tursan à l’Aire du Temps Moliets-et-Maa, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Moliets-et-Maa. Dégustation des vins du Tursan à l’Aire du Temps 2021-07-15 10:30:00 – 2021-07-15 18:00:00

Moliets-et-Maa Landes Moliets-et-Maa EUR Venez découvrir les vins du Tursan, en présence d’un producteur de la cave du Tursan Venez découvrir les vins du Tursan, en présence d’un producteur de la cave du Tursan +33 5 58 48 59 25 Venez découvrir les vins du Tursan, en présence d’un producteur de la cave du Tursan Venez découvrir les vins du Tursan, en présence d’un producteur de la cave du Tursan BASTIEN GROELLY

Détails Catégories d’évènement: Landes, Moliets-et-Maa Étiquettes évènement : Autres Lieu Moliets-et-Maa Adresse Ville Moliets-et-Maa lieuville 43.85333#-1.3477