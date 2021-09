Dégustation des vins de l’Hospital Dijon, 18 septembre 2021, Dijon.

Dégustation des vins de l’Hospital 2021-09-18 – 2021-09-18 Rue du Faubourg Raines Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin

Dijon Côte-d’Or

Une dégustation inédite des vins de l’Hospital de Dijon au cœur de la Cité internationale de la gastronomie et du vin

Participez à une visite-dégustation exceptionnelle dans la Cité internationale de la gastronomie et du vin, ancien hôpital général de Dijon. Cet événement est organisé par l’Office de Dijon métropole pendant les Journées européennes du patrimoine, les samedi 18 et dimanche 19 septembre. L’occasion unique de découvrir les vins de l’Hospital, propriété du CHU Dijon-Bourgogne, dans un site hautement symbolique, marqué par 800 ans d’histoire hospitalière… et viticole. Les vignes de l’Hôtel-Dieu de Dijon s’étendaient au 18e siècle sur 45 hectares, les guerres, les crises et le phylloxéra auront finalement raison de ce vignoble. Le CHU renoue avec cette tradition viticole dans les années 1980, sous l’impulsion d’André Boisseaux, propriétaire du groupe Patriarche. Depuis 2006, le Château de Marsannay vinifie en exclusivité quatre hectares de vignes appartenant à l’Hospital de Dijon dans des terroirs prestigieux de la côte de Nuits et de la côte de Beaune. Le CHU possède au total plus de 23 hectares répartis entre le Château de Marsannay et la maison Louis Bouillot, producteur de crémants à Nuits-Saint-Georges.

Ces deux soirées inédites vous proposent déguster in situ les vins de l’Hospital et de découvrir l’impressionnante réhabilitation de ce joyau historique. Ces cuvées hautement symboliques rendent hommage à des Dijonnais.es célèbres : Puligny-Montrachet “cuvée de Maizière”, Gevrey-Chambertin “cuvée Eudes III” (fondateur de l’hôpital de Dijon en 1204), Savigny-lès-Beaune premier cru, “cuvée de l’ingénieur Henri Darcy”, Aloxe-Corton “cuvée Jean de Berbisey”, Beaune les Mariages, “cuvée Marie-Sophie Grangier”, Beaune premier cru Clos du roi, “cuvée Chevalier Martin” et enfin Pommard premier cru, “cuvée Prieur Louis Berrier”… Ces vins* seront présentées et commentées par Sylvain Pabion, régisseur du Château de Marsannay, associé à Patrick Lebas, organisateur des Jeudis Vin.



