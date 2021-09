Dégustation des vins de gastronomie du Château Gassier et observation des étoiles – Le Fascinant Week-end Puyloubier, 15 octobre 2021, Puyloubier.

Dégustation des vins de gastronomie du Château Gassier et observation des étoiles – Le Fascinant Week-end 2021-10-15 17:30:00 17:30:00 – 2021-10-15 23:00:00 23:00:00 Chemin De la Colle Château Gassier

Puyloubier Bouches-du-Rhône Puyloubier

Entre 17h30 et 18h30 auront lieu 3 ateliers œnologiques de découverte des vins de gastronomie du Château Gassier. S’en suivra, à partir de 19h, une soirée d’observation des étoiles en compagnie de l’association des astronomes de Vauvenargues, et de leurs télescopes afin d’admirer au plus près les planètes.



Dégustations entre 17h30 et 18h30 / Soirée d’observation des étoiles entre 19h et 23h.

Venez découvrir les vins de gastronomie du Château Gassier avant de vous plonger dans l’observation du ciel et de ses étoiles

boutique@chateau-gassier.fr +33 4 42 66 38 74 https://www.chateau-gassier.fr/

Entre 17h30 et 18h30 auront lieu 3 ateliers œnologiques de découverte des vins de gastronomie du Château Gassier. S’en suivra, à partir de 19h, une soirée d’observation des étoiles en compagnie de l’association des astronomes de Vauvenargues, et de leurs télescopes afin d’admirer au plus près les planètes.



Dégustations entre 17h30 et 18h30 / Soirée d’observation des étoiles entre 19h et 23h.

dernière mise à jour : 2021-09-20 par