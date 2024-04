Degustation des produits de L’atelier du Miel Office de Tourisme La Réole, samedi 20 avril 2024.

Votre Office de Tourisme à le plaisir de vous annoncer l’entrée en boutique des produits de L’atelier du Miel, miellerie familiale située à Saint-Sève. À cette occasion, les apicultrices Dominique et Line vous proposent une dégustation de leurs miels au Bureau d’Information Touristique de La Réole. L’occasion pour vous de les rencontrer, d’en apprendre plus sur l’apiculture, de partager un moment gourmand et de découvrir ou redécouvrir notre boutique. Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce moment de partage et de gourmandise. EUR.

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 12:30:00

Office de Tourisme 52 Rue André Bénac

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine lareole@entredeuxmers.com

