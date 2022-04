Dégustation des plantes sauvages comestibles des bords de Garonne – Habitat(s) & Printemps des Parenthèses Parenthèse “L’observatoire des oiseaux” Saint-Louis-de-Montferrand Catégories d’évènement: Gironde

Dégustation des plantes sauvages comestibles des bords de Garonne – Habitat(s) & Printemps des Parenthèses

Parenthèse “L’observatoire des oiseaux”, le samedi 9 avril à 12:15

La cueillette et la cuisine des plantes sauvages comestibles suscite un intérêt grandissant. Si les reconnaitre est une chose, les utiliser pour les consommer en est une autre ! Cuisinière indépendante et écoresponsable, Laurence Dessimoulie concocte une dégustation à partir de la flore bien spécifique que l’on peut retrouver sur les bords de Garonne à Saint-Louis de Montferrand. Au cours des échanges, découvrez l’intérêt nutritionnel de ces végétaux parfois méconnus. Cette dégustation a lieu dans le cadre de l’évènement _Printemps des parenthèses_ et fait partie du programme de rendez-vous qui accompagne l’oeuvre de Laurent Cerciat intitulée _Habitat(s)_. Cette installation artistique qui s’intéresse à la cohabitation entre les espèces sera inaugurée le samedi 14 mai à partir de 14h à Saint-Louis-de-Montferrand. Plus d’infos : [[bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat)](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat) Une collaboration [_L’art dans la ville_](https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville) – Programme d’art public de Bordeaux Métropole et Ville de Saint-Louis-de-Montferrand.

Entrée libre

Une dégustation concoctée par Laurence Dessimoulie en guise d’initiation à la biodiversité végétale sauvage par les papilles. Parenthèse “L’observatoire des oiseaux” 85 Avenue de la Garonne, 33 440, Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand Gironde

2022-04-09

