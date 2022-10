Dégustation des grands Vins de BEAUNE Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Cte-d’Or L’ODG de Beaune (Organisme de Défense et de Gestion de Beaune) est heureux de vous convier pour sa dégustation des Grands Vins de Beaune à la Chapelle St Etienne en partenariat avec l’association des festivités de la vente des vins. Une dégustation de 10 grands vins de Beaune au choix pendant une journée exceptionnelle, le vendredi 18 novembre de 11h à 18h00. Avec près d’une trentaine de Maisons et Domaines, les amateurs, professionnels et le grand public pourront apprécier les différents Climats de Beaune et millésimes proposés sur les stands. Découverte, échanges et dégustations en toute simplicité sont les maîtres mots de cette dégustation.

Les vins de Beaune vous offrent une palette de plus de 42 Climats répartis sur 430 hectares. Billetterie sur place directement. Prix : 20€ avec un verre gravé #VindeBeaune odgbeaune@gmail.com Chapelle Saint Etienne 8 place Felix Ziem Beaune

