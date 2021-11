Dégustation des grands Vins de BEAUNE Beaune, 19 novembre 2021, Beaune.

Dégustation des grands Vins de BEAUNE Chapelle de l’Oratoire 75 Rue de Lorraine Beaune

2021-11-19 10:00:00 – 2021-11-19 20:00:00 Chapelle de l’Oratoire 75 Rue de Lorraine

Beaune 21200

EUR 25 30 L’ODG de Beaune (Organisme de Défense et de Gestion de Beaune) est heureux de vous convier pour sa première dégustation des Grands Vins de Beaune à la Chapelle de L’Oratoire.

Une dégustation de 8 grands vins de Beaune au choix pendant une journée exceptionnelle, le vendredi 19 novembre de 10h à 20h00.

Avec près d’une trentaine de Maisons et Domaines, les amateurs, professionnels et le grand public pourront apprécier les différents Climats de Beaune et millésimes proposés sur les stands.

Découverte, échanges et dégustations en toute simplicité sont les maîtres mots de cette dégustation.

Les vins de Beaune vous offrent une palette de plus de 42 Climats répartis sur 430 hectares.

Billetterie à l’office de tourisme de Beaune uniquement.

Prix : 25€ sans verre et 30€ avec un verre gravé

Vente de gougères sur place et animations

Pass sanitaire obligatoire

Inauguration officielle à 15h00.

#VindeBeaune

https://www.beaune-tourisme.fr/reserver/vos-visites-et-activites

Chapelle de l’Oratoire 75 Rue de Lorraine Beaune

