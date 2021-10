Dégustation des Copains du Terroir Léognan, 6 novembre 2021, Léognan.

Dégustation des Copains du Terroir 2021-11-06 10:00:00 – 2021-11-06 Château Haut-Lagrange 89 avenue de La Brède

Léognan Gironde Léognan

Venez retrouver les Copains du Terroir à la propriété pour déguster des vins de Bordeaux (Saint-Emilion, Pessac-Léognan), Bourgogne, Champagne, Minervois, Larzac et de la bière artisanale. Nous partagerons, entre amis et en famille, de bons moments œnologiques.

Nous avons hâte de vous faire découvrir nos nouveaux millésimes et de partager notre passion avec vous !

Entrée ouverte à tous

Venez retrouver les Copains du Terroir à la propriété pour déguster des vins de Bordeaux (Saint-Emilion, Pessac-Léognan), Bourgogne, Champagne, Minervois, Larzac et de la bière artisanale. Nous partagerons, entre amis et en famille, de bons moments œnologiques.

Nous avons hâte de vous faire découvrir nos nouveaux millésimes et de partager notre passion avec vous !

Entrée ouverte à tous

Venez retrouver les Copains du Terroir à la propriété pour déguster des vins de Bordeaux (Saint-Emilion, Pessac-Léognan), Bourgogne, Champagne, Minervois, Larzac et de la bière artisanale. Nous partagerons, entre amis et en famille, de bons moments œnologiques.

Nous avons hâte de vous faire découvrir nos nouveaux millésimes et de partager notre passion avec vous !

Entrée ouverte à tous

Château Haut Lagrange

dernière mise à jour : 2021-10-21 par