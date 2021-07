Beaune Beaune Beaune, Côte-d'Or Dégustation des Climats de Beaune au cœur des vignes Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Dégustation des Climats de Beaune au cœur des vignes 2021-07-17 – 2021-07-17 Vigne de Beaune Clos de la Mousse Chemin rural de Baptault

Beaune Côte-d’Or EUR 15 15 Dégustation de 6 appellations en Beaune et Beaune 1er Cru, au cœur des vignes, dans notre Monopole Beaune Clos de la Mousse.

caveau@bouchard-pereetfils.com +33 3 80 24 80 24

Explication des climats et de la mention HVE, ainsi que l’histoire de la Maison Bouchard Père& Fils. Description des vins dégustés avec nos conseillers. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

