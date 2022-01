Dégustation découverte vente des vins de Beaune Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Dégustation découverte vente des vins de Beaune Domaine Besancenot 78 Faubourg Saint-Nicolas Beaune

2022-11-18 09:00:00 – 2022-11-20 18:00:00

Beaune Côte-d'Or EUR 25 25 Profitez de cette belle fête pour découvrir ou redécouvrir notre domaine et nos vins issus du terroir fantastique de Beaune. Notre équipe conviviale à votre écoute sera vous faire partager un moment de convivialité gustativement et historiquement riche. contact@domaine-besancenot.fr +33 3 80 22 18 76

