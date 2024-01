Dégustation découverte du Chili avec Alejandra Sazo Bibliothèque du Pouliguen Le pouliguen, vendredi 16 février 2024.

Dégustation découverte du Chili avec Alejandra Sazo Dégustation découverte du Chili avec Alejandra Sazo, le 16 février 2024 à 18h30. Dans le cadre du festival « Onda Latina » du 14 au 28 février 2024. Places limitées, sur réservation. Vendredi 16 février, 18h30 Bibliothèque du Pouliguen Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T18:30:00+01:00 – 2024-02-17T04:30:00+01:00

Fin : 2024-02-16T18:30:00+01:00 – 2024-02-17T04:30:00+01:00

Dégustation découverte du Chili avec Alejandra Sazo, le 16 février 2024 à 18h30.

Dans le cadre du festival « Onda Latina » du 14 au 28 février 2024.

Places limitées, sur réservation.

Bibliothèque du Pouliguen 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 62 31 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 76 78 70 91 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/degustation-decouverte-du-chili-avec-alejandra-sazo-le-pouliguen.html »}]

CULTURE FETEFOIRE