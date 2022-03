Dégustation découverte des climats de Beaune Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Beaune Côte-d’Or 0 EUR Partez à la découverte des climats de Beaune en visitant notre vignoble et en dégustant dans les vignes

-visite des vignes en minibus

-explication des climats et des travaux de la vigne au verre

– dégustation de 4 PERMIERS CRUS avec gougères dans la cabote des Beaune cent vignes 1er cru

