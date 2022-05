Dégustation de vins régionaux Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Dégustation de vins régionaux
Cave des Pyrénées 2 Rue de Barèges
Luz-Saint-Sauveur

2022-07-08 11:00:00 – 18:00:00

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Venez rencontrer les vignerons de la région, qui vous feront déguster leurs vins et partager avec vous la passion de leur métier. Gratuit.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. emca65@hotmail.com +33 5 67 45 85 16 Cave des Pyrénées 2 Rue de Barèges Luz-Saint-Sauveur

